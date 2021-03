Un altaveu per a jóvens talents

Fa unes setmanes un vídeo on es veien dos jóvens esportistes eivissencs entrenant per diversos punts de l’illa d’Eivissa es va viralitzar i va acabar fent sonar, amb molta força, els noms de Mariano Marí, pilot professional d’enduro, i de Jose Recio, boxejador. Darrere de tota aquesta promoció audiovisual hi havia una persona molt especial per ambdós esportistes, Mauricio Blanco.

Fa poc més d’un any que Mauricio Blanco va decidir abandonar el món de la nit per emprendre una nova etapa tant a nivell personal com a nivell professional. Durant molts anys, Blanco havia treballat al control d’accés de locals d’oci nocturn, però un bon dia, va decidir canviar de vida i apostar per un projecte molt especial. Obrir Carpinteria Raíces, la seua pròpia fusteria.

Des d’aleshores, aquest jóven de 38 anys, inverteix tot el seu temps en un negoci amb el que ajuda a diversos esportistes de l’illa a seguir creixent en les seues respectives disciplines.

«Sempre he estat vinculat al món de l’esport d’elit i sé perfectament el que costa mantenir-se en un nivell tan alt durant tant de temps. És per això que, tan bon punt el negoci va començar a generar beneficis, vaig començar a donar un cop de mà a diversos jóvens esportistes amb talent de l’illa», explica Blanco.

Arrancar el negoci no va ser fàcil si tenim en compte que va decidir aixecar la persiana el mes de febrer de l’any passat i que només unes setmanes més tard arribaria una pandèmia que l’obligaria a abaixar-la sense saber quan podria tornar a obrir.

«La veritat és que va ser un moment molt dur, ho vaig passar força malament, però sabia que el projecte acabaria funcionant tant bon punt tot tornés a una mínima normalitat i així ha estat», explica.

Ara, amb poc més d’un any de rodatge, Blanco es mostra satisfet no només amb la feina que fa a la fusteria sinó també amb tot allò que gràcies a aquest projecte ha pogut tirar endavant, com ara, la possibilitat de patrocinar a esportistes com Mariano Marí, campió d’España d’Enduro l’any 2019, o José Recio, boxejador professional.

«No és que el negoci generi una gran quantitat de beneficis, de fet, gairebé tot el contrari, però per ajudar a gent jove, sovint no cal aportar diners, a vegades, n’hi ha prou amb comprar material o amb invertir una mica de temps per trobar la manera d’ajudar-los a créixer a través d’una bona promoció de la seua feina i la seua dedicació», explica Blanco.

I és justament en això, en buscar la manera de fer sonar els noms dels jóvens talents d’Eivissa en el que s’ha centrat fins aconseguir fer néixer el projecte ‘Young Talents From Ibiza’, una campanya audiovisual amb què pretén donar a conèixer la capacitat, l’esforç i la tècnica que tenen tots aquells esportistes eivissencs que, ja sigui perquè practiquen esports minoritaris o perquè encara no han aconseguit guanyar un títol prou important, no han aconseguit fer-se notar davant la societat de l’illa o, fins i tot, de possibles patrocinadors.

«M’encantaria poder ajudar a molts més esportistes jóvens, però no tenc la capacitat econòmica ni logística per poder fer-ho, així que vaig pensar que seria genial poder ensenyar el talent amagat que tenim a Eivissa, a través d’una bona campanya audiovisual per, com a mínim, obrir més portes a tots aquests jóvens que necessiten ajuda per poder seguir practicant l’esport que més els agrada».

Per poder dur a terme el vídeo que ha donat la volta a l’illa, Blanco ha comptat amb l’ajuda de Jose Fernández, realitzador audiovisual, que es va mostrar predisposat, des del primer dia, en donar un cop de mà en el projecte.

Durant el rodatge, es van gravar diverses imatges de Mariano Marí saltant amb la seua bicicleta i de Jose Recio entrenant al seu gimnàs. Marí explica que «ni Mauri ni Jose es creien que saltaria per on vaig saltar, va ser una experiència molt divertida i una idea brillant per part de Mauri, que sempre està pendent del que necessitam per intentar ajudar-nos en tot el que pugui».

«A vegades en tenim prou amb una simple cridada per saber com estam per motivar-nos i donar el màxim de naltros»

L’altra protagonista del vídeo, el boxejador Jose Recio, aprofita per deixar clar que «a vegades, esportistes jóvens com jo, que practicam disciplines minoritàries, necessitam que persones com Mauri ens facin costat. No cal que ens ajudin econòmicament, a vegades, amb aportació de material, d’iniciatives com aquest vídeo o una simple cridada per saber com estam és més que suficient per motivar-nos i fer que gaudim del que fem sabent que hi ha algú, a banda de les nostres famílies, que s’interessa per la nostra feina i els nostres resultats. Ara, Blanco i Fernández es preparen per posar data al següent rodatge de la campanya on, igual que al primer vídeo, podrem veurem dos jóvens esportistes de disciplines molt diferents entrenant i ensenyant al món l’immens talent que existeix en una illa tan petita com aquesta.