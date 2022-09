La ciudad de Ibiza acogerá del 28 al 30 de octubre la I edición del Fantasía Ibiza Festival, en emplazamientos como el Parque Reina Sofía, el Baluard de Sant Pere o la Plaza del Parque, entre otros. Un evento cultural, gratuito y para todos los públicos, con diferentes disciplinas artísticas y de creadores afincados en la isla.

Este proyecto, ideado y organizado por la activista cultural Lucia Barbiero, nace, según afirma, «de un germen natural que es la propia isla de Ibiza, cuna desde hace décadas de grandes artistas internacionales que la han posicionado como un auténtico destino cultural, y que es preciso divulgar y poner en valor porque, en esencia, Ibiza es arte».

Para Barbiero, italiana residente en la isla y fundadora de Fantasía Group Show, «era necesario crear un movimiento en el que dar espacio a los increíbles artistas de todo el mundo que han escogido Ibiza como su lugar de residencia, para que, si hasta ahora ella ha sido su musa, sus calles sean también su escenario», matiza Barbiero, quien es fundadora y vicepresidenta de la Asociación Cultural Tetra Ibiza.

Entre las actuaciones «perfomativas» destacan las que protagonizarán Rebeca Gamboa & friends en el Parque Reina Sofía con música en directo; la dirigida por la autora del proyecto Provocc Experience, o la que impulsará El Artista Desconocido en el Baluard de Sant Pere. Además, también estarán presentes la compañía Ibiza Palabras, herederos del Poetry Slam, el dúo la Nota del Alma, compuesto por la voz de Marina Mares y la sonoterapeuta Carmen Yates Martínez, y la Asociación Culto a la Diosa Tanit Ibiza, que alabará el culto a la fertilidad y a la abundancia promoviendo el patrimonio cultural y la recuperación de los mitos y de las leyendas de la isla con la intervención de la compañía The Theater of the Ancients.

Estas acciones tendrán lugar en el Baluard de Sant Pere, donde también se acogerán durante los tres días los trabajos de los artistas plásticos y escultores como Pablo García Albizuri, Gustavo Eznarriaga y Xabi Soler. Al mismo tiempo también se celebrarán las actuaciones programadas y dirigidas por Valentín Rodríguez, un artista polivalente, bailarín, coreógrafo y docente que desarrolla su trabajo dentro de los campos del teatro, la poesía, el canto y de la danza.

Arte, grafitis y conferencias

Por su parte, las compañías Ibiza Tribal Dance, Acrobati-K, body painter Giada Gilardoni y la performer ellebannA –ganadora del Premio Artesanal del Cirque du Soleil en el evento World of Wearable Art 2018 de Nueva Zelanda– estarán presentes en el anfiteatro del Parque Reina Sofía acompañados por pintores de grafitis residentes en Ibiza como Fossi, Mondobig, Wendy, Flowher, Butron y Zsar.

«Esa miscelánea que por primera vez se producirá entre arte en movimiento, arte vivo, música y espacios destinados a su disfrute, cobrará vida también en un rincón que este año cumple 95 años, como es la Sociedad Cultural Ebusus, a través de distintas conferencias abiertas al público», avanza Barbiero.

‘Arte y Cambio de Visión del mundo’ será la primera ponencia de este encuentro, el 28 de octubre a las 16 horas de la mano de la artista Bárbara Di Giacinto, que hará una performance interactiva en la Plaza del Parque. Ese mismo día a las 17 horas, se celebrará ‘Medioambiente y Arte’, una charla desarrollada por Plusticlab, empresa que propone concienciar sobre el reciclaje y la reutilización de plásticos de forma creativa.

‘Tecnología y Arte’”, será otra de las principales ponencias de esta cita con la cultura, de la mano del artista Necko, el sábado 29 de octubre a las 17 horas. Necko, es un grafitero argentino residente en Ibiza que ha desarrollado su carrera a través del arte multimedia y de la tecnología

‘Salud y Arte’ será la cuarta ponencia, impartida por Clara Viguer, directora de Creative Coaching Experiences y artista , el domingo 30 de octubre a las 15 horas. Una cita en la que también se hablará a las 17 horas de la ‘Espiritualidad y el Arte’, desde la visión del artista Mauricio Chaves, quien presentará también sus propias obras.

Muestra colectiva

Ebusus Sociedad Cultural acogerá, además, una muestra colectiva de los artistas que actuarán con un live painting interactivo en la Plaza del Parque durante los tres días: Dino Cortiana, Mauricio Chaves, Lina Andiñach, Sara Fual, Francesca Love, Sequim y Tai Iglesias.

Fantasía Ibiza Festival 2022 también contará con la presencia de la actriz y escritora Susana Paz, quien introducirá al público en la serie ‘Los Mundos de Sonrisas’ a través de acciones con sus títeres, y con una exposición de las pintoras Romanie Sánchez Smele y Karina D’Anchu en la galería de arte L.A. Studio Ibiza, junto a la Plaza del Parque. Este proyecto cultural se desarrolla en colaboración con el Ayuntamiento de Ibiza y con diferentes empresas locales.