La carrera musical de Blas Cantó sigue creciendo. El cantante acaba de estrenar 'El bueno acaba mal', el primer single de su nuevo disco, que ya está al alcance de todos sus seguidores. Con motivo del lanzamiento, ha concedido una entrevista a la revista 'GQ', en la que ha hablado de sus inicios, su paso por 'Tu cara me suena', Eurovisión y su momento actual.

"Antes hablaba sin género en mis canciones y en las entrevistas por una decisión personal. No por miedo a nada, sino porque no me gustan las etiquetas. Sin embargo, me apetece cantarle a un chico y contar mi experiencia de un tiempo a esta parte, porque me ha salido así. Hablo de mi vida porque es mía", asegura el artista murciano.

"Tampoco creo que haya que hacer una rueda de prensa para contar todo con pelos y señales. Nadie dice “Hola, te presento a mi novio”, ha defendido. "No lo concibo para nada así. Hay que ser natural", sentencia enla publicación.