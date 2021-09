Fascinación por la lava: 10 hitos culturales sobre el poder de los volcanes

La fuerza telúrica de los volcanes ha atraído la atención de multitud de creadores, hechizados por la potencia visual y metafórica de sus fuegos coléricos, sus grietas mortales y sus lavas ardientes. Más allá del gran reclamo que el magma y las fumarolas han significado para el cine-espectáculo, con infinidad de propuestas que van desde el clásico 'Al este de Java' a delirantes 'exploits' de nuestra era como 'Avión vs. Volcán', la fascinación volcánica está muy presente en la literatura, la música pop, el cine de autor, el documental y, faltaría más, las series televisivas. Sobrecogidos, también hipnotizados, por el río de lava que recorre la isla de La Palma, recogemos una decena de propuestas culturales entregadas al poder de los volcanes.

Julio Verne, 'Viaje al centro de la Tierra' (1864)

En un pergamino de origen rúnico, el profesor de mineralogía Otto Lidenbrock y su sobrino Axel descubren un intrigante pictograma que esconde una clave secreta: nada menos que el modo de llegar al mismísimo centro de la Tierra. Tío y sobrino penetrarán en el corazón del planeta descendiendo por el cráter del volcán Snæfell, en el oeste de Islandia. La aventura imaginada por Verne concluirá en el otro lado del mundo, cuando nuestros protagonistas sean escupidos de nuevo a la superficie terrestre por la boca del Stromboli, al norte de Sicilia. Un maravilloso clásico que ha sido llevado al cine hasta en siete ocasiones, la última de ellas en 2008, protagonizada por Brendan Frazer.

Malcolm Lowry, 'Bajo el volcán' (1947)

En este clásico de la literatura modernista, Malcolm Lowry contaba la historia de un antiguo cónsul británico que arrastra su alcoholismo por Quauhnahuac, nombre dado por los habitantes aztecas a la mexicana Cuernavaca, durante el Día de Muertos de 1938. Observan sus encuentros y desencuentros (con su hermanastro y una exesposa que busca en vano la reconciliación) un par de volcanes míticos, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. En 1984 llegó una versión cinematográfica dirigida por un experto en adaptar lo inadaptable: John Huston, que en menos de diez años también tradujo al cine 'Sangre sabia' y 'Los muertos'.

Roberto Rossellini, 'Stromboli' (1950)

Una joven lituana, Karen (Ingrid Bergman), es recluida en un campo de prisioneros italiano después de la segunda guerra mundial. Como vía de escape, contrae matrimonio con un humilde pescador. Pero Karen no puede acostumbrarse a vivir en su pueblo, Stromboli, una tierra hostil y yerma amenazada por un volcán a punto de entrar en erupción. Un poderoso drama sobre una mujer oprimida por el entorno y la soledad, cuya angustia amenaza con desbordarse al igual que la lava del volcán. Fue durante su rodaje, todo magma, cuando Bergman y Rossellini iniciaron una intensa relación personal y profesional que se mantendría durante siete años y seis películas.

J. R. R. Tolkien, 'El señor de los anillos' (1954)

En el intrincado universo de la Tierra Media urdido por J.R.R. Tolkien en ‘El señor de los anillos’, un siniestro volcán en activo tiene un notable protagonismo. Situado en la tierra de Mordor, el Monte del Destino o Orodruin (Monte del Fuego Resplandeciente, traducido de la lengua élfica) es el lugar en el que Sauron forjo nada menos que el Anillo Único. Para el rodaje de su supertrilogía de películas inspiradas en la obra de Tolkien, el director Peter Jackson emplazó el Orodruin en el volcán Ngauruhoe, que se halla en el Parque Nacional de Tongariro, en la isla norte de Nueva Zelanda.

The B-52’s, 'Lava' (1979)

'Lava' no fue 'single' del brillante debut de The B-52’s, pero ocupaba una posición privilegiada en el 'tracklist': la primera de la cara B. Y no, no pasó desapercibida para los fans del grupo, que todavía hoy la tienen como favorita. Mostrando ya desde sus inicios una plena confianza en sus propios locos instintos, la 'troupe' art-pop y new wave abrazaba la actividad volcánica como obvia pero irresistible metáfora del amor y, sobre todo, el sexo: “Mi cuerpo arde como lava de un Mauna Loa/ Mi corazón se está rompiendo como el Krakatoa/ Ooh Krakatoa, al este de Java, cuerpos fundidos, lava feroz”. Muy absurdo todo, pero también colaban por ahí un guiño a William Blake.

Siniestro total, 'Bajo el volcán' (1983)

Una canción que casi empieza con el verso “vamos todos al volcán, allí podremos merendar” no puede ser mala. Y si sigue con una perfecta rima como “al lado del cráter hay cafetería y wáter”, hablamos directamente de obra maestra. “Desternillante letra”, dice sabiamente uno de los escasos (¡qué crimen!) comentarios a la canción en YouTube. Como tantos otros himnos de este combo clásico de los primeros días de la movida, esta canción de broma es, en realidad, cosa muy seria, un ejercicio de depuración pop con espíritu punk que aprobarían Ramones. Extracto del fundamental 'Siniestro Total II: El regreso' (1983).

Roger Donaldson, 'Un pueblo llamado Dante’s Peak' (1997)

De los dos 'blockbusters' de catástrofes sobre volcanes que llegaron en 1997, este fue el más disfrutable, aunque la crítica no supiera verlo en su tiempo (el otro, 'Volcano', también cae simpático ya solo por lo explícito de su título). Dirigido por el gran artesano Roger Donaldson ('Perros de presa', 'No hay salida', 'Species'), cuenta la pesadilla de la población de la imaginaria Dante’s Peak, donde la inesperada erupción de un estratovolcán (como el Teide, de Canarias) pone todo patas arriba. Se encargan de enderezar la situación Pierce Brosnan, como vulcanólogo, y Linda Hamilton, como alcaldesa desdoblada en jefa de cafetería.

Werner Herzog, 'Dentro del volcán' (2017)

En 1976, Herzog visitó la isla de Guadalupe para documentar una inminente erupción volcánica que, finalmente, no llegó a producirse. En realidad, lo que había llamado la atención del cineasta alemán fue la noticia de que un agricultor se había negado a abandonar su casa pese al peligro de ser devorado por la lengua de lava. El resultado de aquel viaje baldío fue el documental ‘La soufrière’ y, sobre todo, una extraña fascinación por los volcanes, a los que ha dedicado largos años de estudio. Fruto de su curiosidad insaciable, Herzog realizaría para Netflix en 2017 el fabuloso documental ‘Dentro del volcán’, un estudio entre lo científico y lo humanístico sobre la irresistible magia del magma, “un fuego que ansía emerger y al que poco le importa lo que hacemos aquí arriba”.

Baltasar Kormákur y Sigurjón Kjartansson, 'Katla' (2021)

“La hipotética erupción del Katla es una de las peores pesadillas imaginables para un islandés”, escribía Carol Álvarez en las páginas de este diario tras el estreno en Netflix de la serie del mismo título que el volcán. Una ficción a fuego lento, afligida y atmosférica relectura del misterio y el folclore islandeses, a partir de la aparición de extraños seres que emergen de las cenizas un año después de una destructiva erupción del Katla.

Gruff Rhys, 'Seeking New Gods' (2021)

Al antiguo líder de Super Furry Animals se le dan bien las biografías musicadas: las ha hecho del inventor John DeLorean (en el memorable 'Stainless style', con su proyecto Neon Neon) o de un ancestro lejano suyo, el explorador John Evans (en 'American interior'). Con su último disco innova en la fórmula y rinde homenaje a un volcán: el monte Paektu, montaña volcánica localizada en la frontera entre Corea del Norte y China. Pero 'Mausoleum of my former self' habla sobre envejecer, seas una estructura geológica o no. Y 'Can’t carry on', sobre una erupción que puede ser de lava o de fuerza interior.