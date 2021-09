‘Verano’ cierra la dura visión de Ali Smith de un mundo caduco

Llega ‘Verano’, el libro que cierra y culmina el extraordinario cuarteto de novelas firmadas por Ali Smith que comenzó con ‘Otoño’, luego ‘Invierno’, le siguió ‘Primavera’ y ahora todo culmina con ‘Verano’. Es el libro más largo del cuarteto de Smith. Reúne las conexiones entre los personajes que aparecen en las tres novelas anteriores.

Este cuarteto de novelas fue concebido como un ejercicio de escritura al momento, una secuencia de relatos escritos y publicados a razón de uno al año, ambientados en parte en el momento de su composición, respondiendo a los acontecimientos que se desarrollaban en cada momento. Por eso ‘Otoño’ comenzó con la crisis del Brexit y ahora ‘Verano’ termina con el Covid-19. ‘Verano ‘ es además una recapitulación de sus principales temas: el Brexit, la crisis de los refugiados , el auge del nacionalismo, el cambio climático, el tiempo, la naturaleza, el arte.

Los personajes centrales son la familia Greenlaw: Sacha de 16 años, una millennial con graves temores sobre el Covid; su irritante hermano Robert de 13 años y su madre Grace, una ex actriz, que viven en Brighton al lado de su padre Jeff y su nueva novia. Grace votó por el Brexit ; Jeff eligió permanecer; se separaron después del referéndum. Sacha se preocupa por el medio ambiente y las personas sin hogar. Robert es un fanático de Dominic Cummings, el hombre que convenció a los británicos de separarse de Europa. Después de pegar un temporizador de huevos en la mano de Sacha dos transeúntes acuden en su ayuda. No son otros que Art y Charlotte, personajes de ‘Invierno’, que ahora trabajan en un blog llamado Art in Winter. A medida que la novela retrocede en el tiempo surgen más personajes de libros anteriores.

En cada novela del cuarteto la referencia y presencia de Shakespeare es esencial. Comenzó con La tempestad, aparecieron después las tragedias de Cimbelino y Pericles y en ‘Verano’ El cuento de invierno , con los celos como elemento de destrucción.

Su otro personaje referente ha sido Charles Dickens. Fueron apareciendo Historia de dos ciudades, Cuento de Navidad, Relato de Richard Doubledick y ahora David Copperfield, que, al igual que Shakespeare, actúa como un faro que ayuda a iluminar la propia narración de Smith.

En cada novela, ha reflexionado sobre el arte, sobre la cultura actual y sus distintas expresiones. Lo ha hecho de la mano de una creadora femenina del siglo XX. Así ha traído a sus páginas a la pintora Pauline Boty, a la escultora Barbara Hepworth, a la artista visual Tacita Dean y ahora a la cineasta italiana Lorenza Mazzetti.

Pese a los negros augurios sobre el futuro ‘Verano, no es un libro sin esperanza, más bien termina con un optimismo cauteloso, puesto en la generación más joven, presentada como consciente, inteligente y capaz de lograr un cambio positivo.

Con ese estilo inclasificable, con la puesta en escena de decenas de recursos narrativos y de estilo, escritos con frescura y originalidad, como esa especie de coro griego que abre la novela, Ali Smith demuestra ser una escritora brillante con una profunda mirada social. Esta serie estacional servirá como un registro histórico de los tiempos turbulentos actuales y un buen ejemplo de grandeza literaria.