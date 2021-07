Unir los retales de una vida

No tengo mucha idea de moda, la verdad. Es algo que debía confesar en algún punto de mi vida y he aprovechado estas páginas literarias para decirlo. Es una revelación cómplice con usted, lector, que seguramente acuda a este suplemento a refugiarse del ruido y la tristeza y busque sosiego y buenas recomendaciones literarias. No sé mucho de moda ni me interesa en absoluto ese mundo. No he asistido jamás a pasarela alguna ni creo que lo haga antes de hacer mutis por el foro, ojalá tarde muchos años. Pero sí sé quién es Cristóbal Balenciaga. Es una figura de la moda, pionera, uno de esos gigantes del buen gusto y la elegancia que nos dejó el maldito siglo XX y que en mi escueto imaginario de la moda relaciono con la Callas, Onassis o Jackie Kennedy (igual no vistió nunca a ninguna de esas damas), pero que, a decir de los expertos, fue decisivo en las generaciones posteriores de modistos, diseñadores y sastres. En cierta forma, fue un adelantado a su tiempo y un gran humanista que hablaba de la belleza del cuerpo femenino a través de los tejidos que podían envolverlo para darle aún más realce, para que cualquier mujer brillara en un tiempo (le tocó vivir la Guerra Civil y la II Guerra Mundial, por ejemplo) en el que todo parecía apagarse. Kepa Murua hace en ‘Elegancia’ una bellísima y efímera biografía novelada del genio vasco: no hay aquí un despliegue monumental y matemático de datos y revelaciones de mal gusto; no hay una exhaustiva recopilación de adulaciones y semblanzas con objetivos propagandísticos. No, no hay nada de eso. Sino que el escritor, paisano de Balenciaga, se acerca con mimo y discreción al personal mundo de un creador que poseía tantos dones para aquello a lo que dedicó su vida que no podría haberse dedicado a otra cosa.