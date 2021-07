Antonio Scurati indaga en los bajos fondos de la historia

Antonio Scurati (Nápoles, 1969) ha escrito la novela sobre Benito Mussolini. No una simple novela: una obra capital para empezar a entender el siglo pasado en Italia a través del hombre que no solo fundó el fascismo sino que también moldeó a los italianos, siguiendo la pauta marcada por el marqués de Azeglio, cuando al final de la Unificación decía que una vez hecho el país había que preocuparse de hacer a sus habitantes. ‘M. El hijo del siglo’, que ve la luz estos días traducida al español tras obtener el premio Strega y con un éxito sin precedentes –doce ediciones y 250.000 ejemplares– desde que fue publicada en 2018 por Bompiani, no es una novela que pretenda interpretar el presente trayendo a colación el pasado, como se ha dado en repetir por culpa de algún que otro paralelismo. Su autor, Scurati, consigue con ella lo que no todos los escritores son capaces: buscar la complicidad actual sin desviarse de los hechos narrados ni referirse abiertamente a lo que está sucediendo en Italia. Sin embargo sí creo, porque además él mismo lo ha reconocido en entrevistas, que existe una voluntad de llamar la atención sobre el olvido que, a su vez, ha acarreado en los últimos años una especie de desprejuicio antifascista que no procede exclusivamente de los pocos nostálgicos que van quedando de Mussolini sino de muchos jóvenes que se han sacudido el peso trágico de la Historia y están dispuestos a perdonarle al Duce cosas que hace un tiempo hubieran sido impensables. Scurati tiene, además, la habilidad de dictar una condena documental sobre el fascismo, sin emitir un juicio sobre los personajes. Usa el presente histórico y narra hechos, ciñéndose a los testimonios, con el mayor acopio de información sobre los acontecimientos de la época, pero evitando en todo momento las consideraciones personales.