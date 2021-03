'Nomadland', el filme de Chloé Zhao, y 'The Crown', la serie de Netflix, fueron las grandes triunfadoras en la 78ª. edición de los Globos de Oro, los premios que anualmente entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés), en una ceremonia que se celebró de forma virtual y fue conducida por Tina Fey y Amy Poehler desde dos ciudades distintas.

Unos vestidos de gala, y otros en pijama, sudadera o chandal, los nominados y premiados fueron apareciendo en un carrusel constante de videoconferencias durante una gala marcada por las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia de coronavirus y que estuvo presentada en directo por Frey desde The Rainbow Room, ubicado en el Rockefeller Center de Nueva York, mientras que Poehler hizo lo propio desde el escenario habitual de los Globos de Oro, el hotel Beverly Hilton en Beverly Hills, California.

En las categorías cinematográficas la gran triunfadora fue 'Nomadland', el filme dirigido por Chloé Zhao que se llevó el Globo de Oro a la mejor película dramática imponiéndose así a la gran favorita, la cinta de Netflix 'Mank', que lideraba las candidaturas con seis nominaciones y se fue de vacío. Zhao además hizo historia al convertirse en la segunda mujer en ganar el premio a la mejor dirección tras el triunfo hace 36 años de Barbra Streisand por 'Yentl'.

Dos premios también consiguió 'Borat, película film secuela' que se alzó con el Globo de Oro a mejor película de comedia o musical y mejor actor de comedia o musical para su protagonista y director, Sacha Baron Cohen.

Globo de Oro póstumo para Chadwick Boseman

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el triunfo de Chadwick Boseman, el actor fallecido el pasado 28 de agosto que se alzó a título póstumo con el premio a mejor actor dramático por su trabajo en 'La madre del blues'. El premio a mejor actriz dramática Andra Day por 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' y el Globo de Oro la mejor actriz en comedia o musical fue para Rosamund Pike por 'I care a lot'. Daniel Kaluuya por 'Judas and the Black Messiah' y Jodie Foster por 'The Mauritanian' se llevaron los premios a mejor actor y actriz de reparto, respectivamente.

La cinta de animación 'Soul', lo nuevo de Pixar que se estrenó directamente en Disney+ debido a la pandemia, también brilló en esta edición excepcional de los premios alzándose con dos galardones: mejor película de animación y mejor banda sonora para Trent Reznor, Atticus Ross y Jonathan Batiste.

Otros premiados en cine fueron Aaron Sorkin, que se llevó el premio al mejor guión por 'El juicio de los 7 de Chicago', 'Minari. Historia de mi familia' de Lee Isaac Chung que se alzó con el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa.

'The Crown' arrasa entre las series

En televisión, la serie de Netflix 'The Crown' partía como favorita con sus seis nominaciones y no decepcionó al hacerse con cuatro premios: mejor serie dramática, mejor actriz principal en una serie dramática (para Emma Corin por su papel de Lady Di), mejor actor principal en una serie dramática (para Josh O'Connor por su papel de Príncipe Carlos de Inglaterra) y mejor actriz secundaria (para Gillian Anderson por su encarnación de Margatet Thatcher).

En comedia la canadiense 'Schitt's Creek' se hizo con el Globo de Oro a mejor serie y mejor actriz para Catherine O'Hara, mientras que el premio a mejor actor fue a manos de Jason Sudeikis por su trabajo en 'Ted Lasso'. Y en miniserie o telefilme la ganadora fue 'Gambito de dama', la producción de Netflix que también se llevó el premio a mejor actriz para Anya Taylor-Joy, mientras que Mark Ruffalo, con su doble interpretación de hermanos gemelos en 'La innegable verdad', se hizo con el Globo de Oro a mejor actor en miniserie o telefilme.