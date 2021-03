El alumnado de la academia de baile de Ibiza dirigida por Davinia Van Praag vuelve este año a los platós de Telecinco para participar en la quinta temporada de 'Got Talent España'. El grupo, bautizado en esta ocasión con el nombre Davinia Little Stars, fue uno de los protagonistas del programa emitido ayer por la noche. Los 25 artistas ibicencos, entre los seis y los quince años, presentaron en esta audición un número de acrodance acompañado por la canción 'Trip a Little Light Fantastic', del musical 'El regreso de Mary Poppins'.

Su actuación fue premiada con el 'sí' de los cuatro miembros del jurado: Risto Mejide, Edurne, Paz Padilla y Dani Martínez. «Mejide incluso les otorgó la camiseta, lo que significa que hubiera pulsado el botón dorado si esta opción no estuviera agotada», destacó Van Praag.

Los jueces remarcaron en su valoración el trabajo y la complicación de un montaje ejecutado por bailarines de edades muy diferentes. Entre los componentes del grupo ibicenco, mayoritariamente femenino, había dos niños. Davinia Little Stars está pendiente de que Telecinco le comunique la fecha de la siguiente ronda.

La academia de danza de Davinia Van Praag ya participó en este talent show el año pasado con el grupo DVP Dancers. En aquella ocasión llegaron a la gran final y quedaron en el quinto puesto. Además, actuaron en el especial de Nochebuena.

Viaje a Orlando

El alumnado de Davinia Van Praag se prepara también para otro reto, participar en el campeonato mundial All Dance International de Orlando (Estados Unidos). Viajarán allí, entre el 26 de noviembre y el 2 de diciembre, una comitiva de 47 personas, entre alumnos y familiares.

Para la ocasión, están preparando cinco coreografías de disciplinas como acrodance, claqué y hip hop.