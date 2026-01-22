Fantástica oportunidad en Ibiza: piso con piscina privada y terraza junto a la playa de Talamanca por 630.000 euros

El mercado inmobiliario de Ibiza continúa atrayendo tanto a residentes como a compradores de segunda vivienda gracias a una oferta que combina ubicación, calidad constructiva y servicios. Un piso con piscina privada situado a escasos metros de la playa de Talamanca y una vivienda de obra nueva dentro de una promoción exclusiva destacan actualmente por su diseño, equipamiento y cercanía al centro de la isla.

Amplio piso de 110 m² con piscina privada, terraza y garaje junto a la playa de Talamanca

Salón de piso en Talamanca

Esta vivienda se encuentra en una de las zonas más demandadas de Ibiza, a pocos metros de la playa de Talamanca, y sale al mercado por 630.000 euros. El piso dispone de 110 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos dormitorios amplios y dos baños, y se presenta en excelente estado de conservación.

La propiedad destaca por su orientación sur, que proporciona una luminosidad constante durante todo el día, y por su generoso balcón con acceso directo desde el salón, concebido como un espacio exterior para el descanso. La cocina, independiente y luminosa, incorpora zona de comedor y está diseñada para un uso cómodo y funcional.

Uno de los dormitorios cuenta con baño en suite, mientras que el conjunto de la vivienda se completa con piscina privada, aire acondicionado, calefacción central de gas, doble acristalamiento y plaza de aparcamiento incluida. El edificio se sitúa en un recinto cerrado con acceso automatizado, en un entorno residencial tranquilo y con todos los servicios a corta distancia, además de una conexión directa con Ibiza ciudad en apenas cinco minutos en coche.

Piso de obra nueva con tres dormitorios, terraza privada y piscina comunitaria cerca de Ses Figueretes

Piso en Ibiza en Ses Figueretes

La segunda propuesta corresponde a una promoción de obra nueva compuesta por 15 viviendas exclusivas, ubicada en una zona residencial tranquila y bien comunicada de Ibiza, a 550 metros de la playa de Ses Figueretes. Este piso, situado en primera planta, se ofrece por 624.000 euros y cuenta con 82 metros cuadrados construidos, con tres dormitorios y dos baños.

La vivienda presenta una distribución moderna, con cocina y salón integrados que conectan con una amplia terraza privada, pensada para aprovechar el clima de la isla. El residencial dispone de completas zonas comunes que incluyen piscina comunitaria con cloración salina, solárium, gimnasio equipado, zonas ajardinadas, ascensor y garaje comunitario.

Entre sus prestaciones destacan la climatización por conductos con control zonal, sistemas de aerotermia, armarios empotrados modulares, carpinterías con doble acristalamiento y electrodomésticos de primeras marcas. Todo ello permite alcanzar una calificación energética B, orientada al ahorro energético y al confort durante todo el año.

Las viviendas con piscina y espacios exteriores continúan siendo protagonistas en el mercado inmobiliario de Ibiza. Tanto los pisos consolidados en primera línea de áreas residenciales como las promociones de obra nueva con servicios comunes reflejan una demanda orientada a la calidad, la eficiencia y la cercanía al mar, consolidando a la isla como un enclave residencial de alto valor.