Oportunidad única en Ibiza: piso de 112 m², luminoso y con garaje en una ubicación inmejorable

En el vibrante corazón de Ibiza, presentamos una oportunidad excepcional que combina comodidad, estilo y una ubicación envidiable. Este amplio y luminoso piso está situado en una de las zonas más demandadas de la isla, contiguo al Centro de Transporte Insular de Ibiza (CETIS), lo cual lo convierte en un lugar estratégicamente conveniente tanto para residir como para invertir. Con un total de 112,54 m² construidos, este inmueble ha sido diseñado meticulosamente para maximizar el espacio y la funcionalidad, con un diseño contemporáneo que exuda calidad y sofisticación.

La propiedad destaca por sus características de alta gama y su funcionalidad, cualidades que la hacen atractiva para quienes buscan un hogar confortable en un entorno lleno de servicios. Las estancias amplias y bien iluminadas por luz natural crean un ambiente cálido y acogedor que seguramente será un deleite para sus futuros residentes. Además, los armarios empotrados ofrecen un generoso espacio de almacenamiento, promoviendo un entorno organizado y libre de desorden.

La cocina, completamente equipada y diseñada para facilitar la preparación de comidas, resulta ideal tanto para reuniones familiares como para eventos sociales. Adyacente a la cocina, un práctico lavadero permite mantener ordenadas otras áreas de la vivienda. Estos detalles de diseño aseguran que cada metro cuadrado de la propiedad se use de manera eficiente y funcional.

Uno de los mayores atractivos de esta propiedad es su ubicación central. El piso se encuentra en la ciudad de Ibiza, cerca de colegios, tiendas, restaurantes y otros servicios que enriquecen el día a día, mientras ofrece acceso rápido a las principales arterias de transporte. Esta conveniencia asegura que todas las necesidades cotidianas estén al alcance de la mano.

El edificio dispone de un ascensor, facilitando el acceso a todos los residentes y mejorando la comodidad del mismo. La inclusión de una plaza de garaje significa una preocupación menos en una zona donde el aparcamiento puede ser complicado.

Entre sus características añadidas, encontramos aire acondicionado que garantiza el confort térmico a lo largo de todo el año. Descubra una propiedad que representa un equilibrio perfecto de estética, funcionalidad y ubicación estratégica en el dinámico entorno de Ibiza.

