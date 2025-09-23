Rebajan en 27.000 euros este fantástico piso en Ibiza: a 100 m de la costa y la plaza del Puerto

La isla de Ibiza, famosa por su vibrante vida nocturna y sus playas espectaculares, ofrece no solo un destino turístico atractivo, sino también oportunidades interesantes en el mercado inmobiliario. A continuación, presentamos dos propiedades en venta que destacan por sus ubicaciones privilegiadas y sus características únicas.

Fantástico piso en zona Puerto de Ibiza por 358.000 euros

Piso en zona Puerto de Ibiza / Tucasa.com

Ubicado en una de las zonas más codiciadas de Ibiza, este piso de 53 m² se encuentra a escasos 100 metros de la costa y de la emblemática plaza del Puerto. Este inmueble resplandece con luminosidad, realzada por un balcón frontal que permite disfrutar de las encantadoras vistas a la calle. La proximidad a la histórica ciudad amurallada de Dalt Vila, reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, añade un valor cultural insustituible a la propiedad.

Este apartamento no solo es un icono de estilo de vida ibicenco, sino que su diseño interior asegura máximo confort. Dispone de un espacioso baño y de una cocina completamente equipada. Además, ofrece acceso exclusivo a una terraza comunitaria desde la cual se pueden contemplar vistas espectaculares de Dalt Vila, brindando un refugio perfecto para disfrutar de los afamados atardeceres ibicencos.

Es esencial mencionar que, a pesar de estar situado en un segundo piso sin ascensor, la ubicación central de esta propiedad la convierte en una excelente opción tanto para residencia personal como para inversión de alquiler debido a su elevada demanda en el corazón de Ibiza.

Piso con 3 dormitorios en zona Puig des Molins, Ibiza por 420.000 euros

Piso en Ibiza, Puig des Molins / Tucasa.com

La segunda propiedad se emplaza en el centro de Ibiza, específicamente en la zona de Puig des Molins. Este apartamento, con una superficie construida de 90 m², necesita de algunas actualizaciones debido a su antigüedad de aproximadamente 40 años. Sin embargo, su ubicación superior y el diseño esquinero del último piso aseguran una luminosidad incomparable y un entorno apacible.

La vivienda incluye tres dormitorios, permitiendo variedad de opciones para acomodar a una familia o incluso para crear un espacio de trabajo. El dormitorio principal cuenta con un armario amplio, destacándose otro dormitorio con armario empotrado y una tercera habitación más pequeña. La amplitud de la cocina y su área de lavandería adyacente refuerzan la funcionalidad del espacio.

A pesar de no contar con ascensor ni plaza de garaje, el acceso a la zona azul para propietarios ofrece una solución práctica para el estacionamiento. La orientación favorable del piso favorece un ambiente agradable todo el año. Esta propiedad representa una oportunidad magnífica para quienes deseen personalizar su nuevo hogar en el centro de una de las urbes más dinámicas del Mediterráneo.

En conclusión, tanto el monoambiente en el Puerto de Ibiza como el piso en el centro de Ibiza ofrecen características singulares que los convierten en excelentes opciones de compra. Cada propiedad permite disfrutar de la vida en Ibiza desde perspectivas únicas, ya sea desde un punto de vista cultural e histórico o desde el corazón mismo de una vibrante comunidad urbana. La elección de la propiedad apropiada dependerá de las necesidades individuales y las aspiraciones de cada comprador potencial.

