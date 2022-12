HousingAnywhere es la plataforma líder en Europa en ofrecer alojamiento en alquiler a estudiantes y jóvenes profesionales. Detrás de la plataforma se encuentran expertos con una amplia y dilatada experiencia en este sector, la cual les hace contar con una perspectiva privilegiada y datos reales sobre el mismo. Precisamente, hace unas semanas, su director general, Djordy Seelmann, y su Country Lead en España, Carlos Amigo, participaban en The Class Conference en Madrid, una conferencia que pretender abordar los retos de construcción de las ciudades universitarias del futuro, junto con representantes de otras compañías.

Se trató de un evento anual a nivel europeo, al que asistieron 700 participantes del sector PBSA (Alojamiento Especialmente Construido para Estudiantes, por sus siglas en inglés Purpose Built Student Acommodation), en el que se reflexionó sobre el tema de la vivienda para estudiantes y en el que aprovechamos para entrevistarlos y analizar con ellos de primera mano la realidad del mercado español del alquiler, así como el modus operandi de HousingAnywhere.

Este análisis parte de la controversia entre la alta demanda de inmuebles en alquiler y la falta de stock de los mismos. La falta de oferta sigue siendo, por tanto, un reto, mientras que el aumento de la demanda es el foco en el que hay que trabajar, según HousingAnywhere. De lo contrario, el atractivo con el que cuentan muchas ciudades españolas para atraer estudiantes y talento, puede morir de éxito en solo unos años si no se les puede garantizar un alojamiento en nuestro país para poder llevar a cabo sus proyectos. Según los representantes de HousingAnywhere, España está aún a tiempo de resolver el problema y así nos lo explican en las siguientes líneas.

PREGUNTA: El alojamiento en el sector universitario es uno de los principales mercados de HousingAnywhere. Sabemos de las dificultades a las que se enfrenta dicho sector por falta de inmuebles, elevados precios, etc. ¿En qué salidas enfoca sus esfuerzos la plataforma?

RESPUESTA: HousingAnywhere centra sus esfuerzos en la accesibilidad, la asequibilidad y la disponibilidad de la vivienda para todos sus usuarios. Es lo que en inglés conocemos como la Triple A, por las siglas de accessibility, affordability y availability. Para ello, nos basamos sobre todo en la tecnología, la cual facilita la búsqueda del inmueble, y pone en contacto a inquilinos con propietarios, basándonos sobre todo en los datos. En cuanto a la disponibilidad, intentamos hacernos con el mayor número de inmuebles posible para que éstos estén disponibles, para que se conviertan en inmuebles alquilables, reservables, aumentando así el stock.

Además, en HousingAnywhere, ofrecemos todas las garantías para que cualquier joven tenga la opción de poder mudarse en un plazo de tres meses con total seguridad. Para garantizar este proceso es fundamental, como decía antes, apoyarse en la tecnología de nuestra plataforma y en los datos que ésta ofrece. Así, será más fácil que el inquilino tome la decisión correcta y más adecuada a la hora de elegir el alojamiento que está buscando.

Nuestro objetivo es que todos los inquilinos tomen decisiones informadas y que reserven de forma segura. De hecho, la falta de plataformas seguras con alojamientos disponibles es actualmente una de las amenazas para los estudiantes, que al encontrarse en situaciones de desesperación, les puede llevar a tomar decisiones que no siempre son las más acertadas. HousingAnywhere pretende garantizar esta seguridad en nuestra plataforma.

En este sentido, tener una plataforma como HousingAnywhere que ofrezca confianza es clave. Cabe añadir que también tenemos acuerdos con numerosas universidades en España. En concreto, trabajamos con más de 300 centros con los que estamos en contacto diario, para facilitar esa transición del inquilino que viene a estudiar en una determinada ciudad y necesita alojamiento en ese lugar de destino.

PREGUNTA: Más allá de esta coyuntura, trasladable a otros sectores del mercado inmobiliario de alquiler, ¿cómo evoluciona en general el negocio de HousingAnywhere en España?

RESPUESTA: En los últimos cinco años, España ha experimentado una súper demanda, lo cual contrasta con la falta de oferta de inmuebles para alquilar. Para nosotros, España ha ido ganando peso y actualmente ocupa la 3ª posición en los mercados objetivo de HousingAnywhere.

En España seguimos abriendo nuevas ciudades, con Barcelona a la cabeza, la cual es la tercera localización en movilidad en la plataforma.

El crecimiento del sector inmobiliario en España cada vez tiene más importancia, pero también existe más demanda y corremos el riesgo de que el mercado se sature, lo cual hay que evitar ofreciendo más inmuebles para alquilar. Esta es una situación que vemos en Barcelona, donde cada vez conseguimos que más estudiantes encuentren alojamiento. Nuestro objetivo es seguir creciendo en esa línea y que más ciudades españolas sigan ese mismo recorrido.

PREGUNTA: En este sentido, ¿qué planes de crecimiento tiene HousingAnywhere en nuestro país? ¿Qué ubicaciones entran en los planes de HousingAnywhere para seguir afianzando su presencia en España?

RESPUESTA: HousingAnywhere comenzó su penetración en España en la ciudad de Barcelona y los planes de futuro es seguir creciendo en ciudades con esas características, de potencial y atractivo similares para estudiantes y profesionales. Por ejemplo, Valencia o Málaga cobran protagonismo en esta línea, lo mismo que Sevilla, Alicante, Murcia o Bilbao.

Nuestro aterrizaje en estas ciudades viene precedido por un análisis previo de cada ciudad, en cuanto a demanda y posibilidades de crecimiento. Nuestro foco está siempre en ver la demanda que está llegando a esa ciudad, qué potencial tiene a nivel de estudios, oportunidades de trabajo y su estilo de vida. En ese punto, analizamos la oferta existente en esa ciudad, con el objetivo de desestresar el mercado y, en esa línea, buscamos unos precios razonables. Con toda esa información empezamos a trabajar activamente en esa localización y realizamos un seguimiento de los movimientos que se generan en la plataforma, para seguir así potenciando el movimiento.

PREGUNTA: En esta expansión, ¿cómo afectan algunas de las legislaciones vigentes en España en estos momentos? (Exigencia del certificado energético en los inmuebles, limitación de los precios del alquiler, licencias turísticas para viviendas, etc.).

RESPUESTA: Centrarse únicamente en cambiar la legislación para desestresar el mercado no es la solución. Internacionalmente, hay buenos y malos ejemplos en cuanto a legislación de vivienda, pero esta no es una solución a largo plazo para conseguir el reto que nos ocupa. El problema es que no hay oferta, hay una falta de stock de vivienda. Si una ciudad está atrayendo talento internacional, debe ofrecer alojamiento para acoger a estos talentos. Por eso, hacemos un llamamiento a las instituciones y les pedimos buscar soluciones efectivas al problema del alojamiento, más allá de poner trabas al mismo. Lo que es realmente importante en nuestros mercados es que muchas legislaciones tienen efectos que no resuelven los problemas. El control del alquiler está estresando más el mercado, ya que se trata de medidas a corto plazo. Hace falta diálogo entre inversores y políticos para aumentar el stock del mercado del alquiler.

Vemos este problema en toda Europa, no solo en España. En Barcelona, por ejemplo, siguiendo los pasos de Berlín en cuanto a regulación de precios, los resultados están siendo parecidos. La legislación es muy restrictiva y no hace más que contraer el mercado.

No obstante, el mercado español está aún en una situación en la que puede resolver el problema. Si no se actúa ahora para resolver la crisis de vivienda para estudiantes, pasará lo mismo que en los Países Bajos, donde a los estudiantes se les advierte que no viajen antes de asegurarse un alojamiento. España está aumentando su demanda, pero para no morir de éxito tiene que actuar en un plazo de cinco años.

PREGUNTA: Centrándonos de nuevo en su actividad, ¿cómo se puede alquilar un piso con HousingAnywhere?

RESPUESTA: El objetivo de HousingAnywhere es fomentar la movilidad internacional de forma segura y sencilla. La operativa es tan sencilla como que el inquilino entra en la plataforma y ve la oferta publicada. Los inquilinos se ponen en contacto con el anunciante a través de la plataforma, siempre en un entorno seguro. Cuando ambas partes se ponen en contacto, el inquilino contará con toda la información del alojamiento: fotografías, vídeos, tours online, lo cual genera confianza y seguridad. Con toda esta información, si las dos partes están de acuerdo, se formaliza la reserva y el inquilino paga la primera mensualidad, a través de HousingAnywhere. Este pago solo es transferido al anunciante una vez que el inquilino se ha mudado y ha visto y comprobado que todo lo visualizado era tal y como esperaba.

El modelo de negocio de HousingAnywhere fomenta los anunciantes de confianza y el inquilino dispone de una garantía de reembolso en el caso de que el inmueble no se ajuste a lo esperado.

PREGUNTA: En la misma línea, ¿cómo puede un propietario poner su piso en alquiler con HousingAnywhere?

RESPUESTA: Los anunciantes disponen de varias vías para trabajar con HousingAnywhere, en función de las propiedades que tengan para alquilar, depende de si es un anunciante particular o una empresa. El proceso consiste en crear una cuenta a través de la plataforma, de una manera muy sencilla, y a partir de ahí solo tiene que preparar los anuncios de sus propiedades, con toda la información referente al alojamiento. El contacto y la comunicación con los inquilinos se llevará a cabo siempre a través de la plataforma. De esta manera, el anunciante puede recibir reservas con mucha antelación, ya que lo que busca el inquilino es tener todo asegurado con tiempo. Esto da a los propietarios la facilidad de maximizar la ocupación sin la necesidad de realizar visitas físicas, ya que cuentan con toda la infraestructura que proporciona la plataforma.

PREGUNTA: Para concluir, ¿Qué tipo de alojamiento se alquila mejor: un piso entero o por habitaciones?

RESPUESTA: No encontramos grandes diferencias entre las tipologías de vivienda ofertadas, ya que se alquila lo que se ofrece. Lo importante es que haya oferta. La visión es que se necesitan más opciones, ya que todas ellas son alquiladas. Lo fundamental es poner el centro en el buscador y en el inquilino, saber qué necesitan y qué van a tener.

En este escenario, el mercado español es ideal, ya que la demanda es muy variada y viene de todos lados. Hay que conocer el mercado para orientar la oferta y hay que analizar la demanda para garantizarla.