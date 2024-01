Olvido Hormigos reapareció anoche en televisión. Lo hizo en el plató de 'De Viernes' para recordar el infierno que vivió durante la difusión de su vídeo íntimo en 2012.

La exconcejala ha relatado que uno de sus momentos más duros de aquel proceso fue cuando acudió a la comisaría a denunciar la difusión del vídeo y entendió que tenía que hablar con su marido: "No se lo imaginaba y cuando se lo dije se decepcionó un montón".

"Cuando yo denuncio, tuve que decir a quién se lo envié y a ese chico lo detuvieron y pasó la noche en el calabozo, pero luego la cosa se quedó así y no llegó a nada", cuenta la exconcursante de 'GH VIP'.

Además, devela que el joven con el que compartió el vídeo siempre le ha negado que él fuera el responsable de la difusión: "Hubo gente que decía que quizás fuese la novia que vises el vídeo y por hacerme a mí…lo reenviara".

"No sé cómo se supera algo así, yo tuve que ir a un psicólogo. En mi casa solo quería llorar, me dormía y no quería despertarme, no quería que llegara el día siguiente. Más de un día pensé en tomarme pastillas, pero nunca lo he hecho. Mis padres, mi familia, me perdonaron, pero yo no me perdono y creo que no me voy a perdonar nunca. Hay veces que creo que no puedo llegar a ser lo feliz que pudiera ser porque tengo siempre esa cosa ahí de vergüenza", termina diciendo.