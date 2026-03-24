Secciones

Es noticia
Semana SantaFiesta ilegal en FormenteraDe Ibiza a BangkokAntoni Marí Muñoz
instagramlinkedin
¿Un robot bailando ballet? Así avanza China en inteligencia artificial

¿Un robot bailando ballet? Así avanza China en inteligencia artificial

Lucía Feijoo Viera

¿Un robot bailando ballet? Así avanza China en inteligencia artificial

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

PI STUDIO
RRSS WhatsAppCopiar URL

La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, publicó este martes un curioso vídeo bajo el título: "Cuando el metal se encuentra con la gracia, y el robot con el romance", en el que se ve a un robot humanoide bailando ballet al ritmo de una canción china. Las autoridades chinas han identificado la robótica y la inteligencia artificial (IA) como ámbitos de interés estratégico para los próximos años.

TEMAS

Tracking Pixel Contents