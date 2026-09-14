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Lucía Feijoo Viera

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Dos menores de 16 años golpeados por un tren de Cercanías en Madrid

Dos menores de 16 años resultaron heridos de carácter muy grave y leve, respectivamente, este lunes de madrugada al ser golpeados por un tren de Cercanías cerca de la estación de La Navata, en Galapagar (Madrid), informó el 112 de la Comunidad de Madrid. El herido de mayor gravedad fue trasladado en una Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) del Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid (SUMMA112) al Hospital Puerta de Hierro, detalló esta misma fuente en un audio remitido a EFE, en el que no se precisó si el otro herido necesitó traslado hospitalario.