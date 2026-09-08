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Macrooperación contra los líderes del narcobanco la 'Banca de Dubai'

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Macrooperación contra los líderes del narcobanco la 'Banca de Dubai'

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La Policía Nacional ha llevado a cabo una macrooperación contra los considerados "ases" o números uno del narcotráfico internacional de cocaína al desmantelar un entramado de blanqueo de dinero a gran escala de la conocida como 'Banca de Dubai', consiguiendo localizar 20 millones de euros en activos y la detención de 21 de personas en varios países, 14 de ellos en España.

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