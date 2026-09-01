Sara Fernández

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Se enfrenta a un atracador y resulta herido en Sevilla

La Guardia Civil investiga un atraco que tuvo lugar el pasado miércoles y que dejó a una persona herida en un bazar de Los Palacios (Sevilla). Los hechos ocurrieron cuando dos hombres accedieron al establecimiento, donde los sospechosos lograron llevarse dinero en efectivo. El dueño del establecimiento no dudó en enfrentarse a los asaltantes que protegían sus rostros con cascos de motorista y uno empuñaba una pistola. El municipio sevillano ha sufrido una oleada de robos este verano que han provocado la celebración de una Junta Local de Seguridad extraordinaria y el despliegue de más efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.