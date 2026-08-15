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El terremoto de Granada sorprende a un youtuber mientras retransmite en directo

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Javier Vendrell Camacho

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El terremoto de Granada sorprende a un youtuber mientras retransmite en directo

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

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Sasel, un youtuber granadino con más de 370 mil suscriptores, ha sido sorprendido en directo por los temblores causados por el terremoto, apreciándose en el vídeo como se sacude su casa.

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