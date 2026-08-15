Javier Vendrell Camacho

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El terremoto de Granada sorprende a un youtuber mientras retransmite en directo

Sasel, un youtuber granadino con más de 370 mil suscriptores, ha sido sorprendido en directo por los temblores causados por el terremoto, apreciándose en el vídeo como se sacude su casa.

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