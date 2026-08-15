¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El terremoto de Granada sorprende a un youtuber mientras retransmite en directo
Sasel, un youtuber granadino con más de 370 mil suscriptores, ha sido sorprendido en directo por los temblores causados por el terremoto, apreciándose en el vídeo como se sacude su casa.
Últimos vídeos
CRISIS MIGRATORIA
Ayuso acusa a Sánchez de "abandono" ante la crisis de Ceuta
TERREMOTO EN GRANADA
Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada y su área metropolitana de madrugada
Incendios en Andalucía