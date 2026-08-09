D. I.

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Así fue el incidente en un espectáculo pirotécnico en Altea que dejó varios heridos

Accidente inédito en una de las noches más multitudinarias de Altea. La edición de este año del Castell de l’Olla, que celebra su 40.ºaniversario, se ha visto empañada por un grave incidente ocurrido durante el tradicional espectáculo pirotécnico. Una de las carcasas lanzadas desde las plataformas flotantes instaladas frente a la playa de La Olla acabó explotando en la zona de público, provocando un balance provisional de 27 personas heridas, según ha informado la Cofradía del Castell de l’Olla. Más información