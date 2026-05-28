Secciones

Es noticia
Desalojos en IbizaITV en IbizaDonantes en IbizaEscritores de Ibiza
instagramlinkedin
Muere un bebé de 16 meses tras caer por la ventana de un piso en Zaragoza

Muere un bebé de 16 meses tras caer por la ventana de un piso en Zaragoza

Jaime Galindo

Muere un bebé de 16 meses tras caer por la ventana de un piso en Zaragoza

Jaime Galindo

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un bebé de solo 16 meses, Boubakar, ha muerto este miércoles a mediodía en Zaragoza tras precipitarse por la ventana de un quinto piso en la calle Monasterio de Obarra. Según ha explicado su madre a la Policía, había dejado al pequeño en un cuarto con la televisión enchufada mientras preparaba la comida, con tan mala fortuna que el niño ha trepado a la cama y se ha precipitado por la ventana de un quinto piso -el inmueble cuenta con una planta de entresuelo-. La investigación la ha asumido el Grupo de Homicidios para esclarecer si efectivamente se trata de una muerte accidental, tal y como les ha manifestado la progenitora.

TEMAS

Tracking Pixel Contents