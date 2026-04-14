Lucía Feijoo Viera

Hallan el cadáver de un hombre encadenado y sumergido en el puerto de Ribeira, A Coruña

Los vecinos de Ribeira se despertaron este martes con el corazón en un puño al conocerse el hallazgo de un cadáver en el puerto de la localidad. Eran en torno a las 07.00 horas cuando un particular que transitaba junto a la dársena encontró un cuerpo flotando entre una embarcación pesquera, llamada Os tres de sempre, y una de las escaleras del muelle. Acto seguido, alertó a una persona que pernocta en el barco -que actualmente está venta- y ambos dieron aviso a los servicios de emergencias. Más información