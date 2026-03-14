Javier Vendrell Camacho

Insultos y abucheos en la llegada al juzgado de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas

Los dos hermanos detenidos en Hornachos (Badajoz) por la muerte de su vecina Francisca Cadenas, desaparecida en 2017, han llegado pasadas las doce y media de este sábado al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz) en medio de abucheos e insultos de vecinos congregados en el lugar. Más información