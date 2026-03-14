Secciones

Es noticia
Retos vivienda IbizaCrucerosPlanes fin de semanaAparcamientos en Ibiza
instagramlinkedin
Insultos y abucheos en la llegada al juzgado de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas

Insultos y abucheos en la llegada al juzgado de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas

Javier Vendrell Camacho

Insultos y abucheos en la llegada al juzgado de los detenidos por la muerte de Francisca Cadenas

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

RRSS WhatsAppCopiar URL

Los dos hermanos detenidos en Hornachos (Badajoz) por la muerte de su vecina Francisca Cadenas, desaparecida en 2017, han llegado pasadas las doce y media de este sábado al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz) en medio de abucheos e insultos de vecinos congregados en el lugar. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents