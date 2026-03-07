Javier Vendrell Camacho

Detenidos en Madrid dos expertos en MMA vinculados al terrorismo yihadista

La Policía Nacional frena en Madrid la expansión de contenidos extremistas vinculados al yihadismo con la detención de dos hombres expertos en artes marciales mixtas (MMA), acusados de autoadoctrinamiento, adoctrinamiento a terceros y difusión de propaganda terrorista. Más información