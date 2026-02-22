J.M. López

Crimen en Valencia: Retiran el cadáver del hombre asesinado por sus vecinos

Dos homicidios casi idénticos en un intervalo de dos semanas. Un vecino de Benimàmet, Juan Carlos Martínez García, de 58 años de edad, ha muerto asesinado este domingo, 22 de febrero, en el número 14 de la calle Gavarda de ese barrio de València, tal como ha adelantado Levante-EMV en exclusiva, tras ser acuchillado y golpeado con un bate de béisbol por tres de sus convecinos, un hombre y sus padres, descritos por el vecindario como "muy conflictivos", a quienes la víctima estaba recriminando que dejaran de hacer ruido y montar escándalo. Los tres, padre, madre e hijo, han sido detenidos por la Policía Nacional acusados de haber matado a Juan Carlos utilizando varias armas blancas y un objeto contundente, el bate.