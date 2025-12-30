Lucía Feijoo Viera

Así fue el rescate a las víctimas del alud en Panticosa

Tres esquiadores —dos hombres y una mujer— han fallecido este lunes tras ser alcanzados por un alud mientras practicaban esquí de travesía en el Pico Tablato, a unos 2.700 metros de altitud, en el término municipal de Panticosa (Huesca). El grupo, formado por seis montañeros procedentes del País Vasco, fue arrollado por la avalancha en la ladera oeste de la montaña: cuatro personas resultaron afectadas, con tres víctimas mortales y una mujer herida leve con síntomas de hipotermia, aunque fuera de peligro. Según la Guardia Civil, los fallecimientos se produjeron por los golpes de hielo sufridos durante el arrastre, ya que solo una de las víctimas quedó semienterrada. Dos montañeros salieron ilesos y dieron el aviso sobre las 13.00 horas, lo que permitió activar un operativo aéreo de rescate que se prolongó durante horas en condiciones complicadas, en una zona con riesgo de aludes de nivel 3 sobre 5. Más información