Sara Fernández

¿Quién era 'la mujer de rosa'? La policía lo descubre 20 años después

Dentro de la operación internacional Identify Me, liderada por Interpol, la Policía Nacional ha conseguido identificar el cadáver de una mujer aparecido el 3 de julio de 2005 en Viladecans. No se pudo conocer su identidad ni origen y por eso los agentes la bautizaron como “la mujer de rosa’. Era una de las 46 víctimas que la Interpol tenía pendiente de identificar por lo que pidió ayuda a todos los cuerpos de seguridad de Europa.