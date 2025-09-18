Lucía Feijoo Viera

La explosión mortal de Vallecas, desde dentro

No había okupas ni drogas. La explosión de un local en Vallecas (Madrid) que causó dos muertos y 25 heridos se originó en el sótano de un local en el que vivían un inmigrante colombiano y su pareja. La investigación de la Policía, dos de cuyos vídeos se ofrecen en este reportaje, ha descubierto que en el sótano del edificio de la calle Manuel Maroto, número 3, el inquilino (que pagaba alquiler al dueño y no tenía ningún problema con la ley) estaba haciendo unas obras para instalar unas planchas de pladur en las paredes y aislar así el sótano-casa de los pisos superiores y de la calle.