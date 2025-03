Truculento suceso en Oviedo cubierto de misterio. Un hombre de unos 50 años que responde al nombre de José fue detenido la noche de este lunes en su casa de La Corredoria, después de que la Policía Nacional entrase en su vivienda con una orden judicial y hallase en su interior los restos de su madre, una mujer de 73 años a la que los vecinos no veían "desde la pandemia". Los agentes se encontraron con un escenario dantesco, pues además de los restos humanos, en la vivienda había once perros y trece gatos, dos de ellos muertos. "Ni en una película de terror", comentaban los vecinos en los corrillos formados en torno al portal del número 2 de la calle Lucas Rodríguez Pire, en La Corredoria, donde tuvieron lugar los hechos, después de ver cómo los restos eran retirados por personal de una funeraria en una gran bolsa negra y cuadrada.

Los habitantes del bloque se olían, literalmente, que algo raro ocurría en la casa. Desde hace tiempo notaban que salían malos olores de la vivienda, pero no fue hasta el viernes cuando decidieron llamar a la Policía. Ese día, una patrulla se desplazó hasta el inmueble y llamó a la puerta, pero el hombre se negó a abrir. Reside en el 2ºB, donde reside desde hace años con su progenitora. "Dijo que si no tenían orden judicial no podían entrar y se fueron", relata una joven que reside en la misma planta que el arrestado.