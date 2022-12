Una mujer ha matado este jueves en la localidad de Quintanar del Rey (Cuenca) a sus dos hijas, de 9 y 11 años, y después se ha suicidado. Se trata de una agente de la Guardia Civil que habría utilizado su arma reglamentaria para cometer este atroz crimen. La familia del padre se encuentra completamente consternada por lo sucedido. El padre de Iris y Lara salía del lugar donde han sido encontrados los cuerpos sin vida de sus hijas: asesinadas a tiros. Junto a ellas, la madre, Paola, que, según la investigación, ha utilizado su arma reglamentaria y después se ha quitado la vida. Paola tenía que entrar de servicio esta mañana y, al faltar, un compañero ha ido a buscarla al pabellón oficial del cuartel donde vivía la guardia civil con sus hijas. La familia paterna explica que ayer no pudieron localizarlas. Paola y Santi estaban separados y los abuelos paternos cuidaban mucho de las pequeñas mientras ellos trabajaban. Pero Paola dicen sus compañeros que quería regresar a Algeciras y no estaba bien, aunque no constan antecedentes psicológicos.La agente fue militar durante seis años y luego guardia civil. Desde hace cuatro, destinada en Quintanar del Rey.