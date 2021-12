Kevin ha denunciado la agresión homófoba que sufrió el pasado viernes por la noche en un local de copas de Oviedo, en Asturias. Tres desconocidos le atacaron en el bar al grito de "maricón de mierda" cuando estaba tranquilamente reunido con algunos compañeros de trabajo. El joven ha relatado cómo los atacantes le rompieron un vaso en la nuca y le propinaron varios puñetazos en la cara. Unos golpes por los que tuvo que ser atendido en el hospital, donde le han puesto seis puntos y tres grapas en la cabeza, a los que se suman otros cuatro en la nuca. Ahora pide que se haga justicia y con la colaboración del pub y de la Policía espera dar con los tres individuos que le atacaron. "Hoy me ha tocado a mí y ni quiero ni puedo quedarme callado, no quiero esconderme, no quiero reprimirme, no quiero sentir miedo. No podemos dar ni un paso atrás", asegura el joven.