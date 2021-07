La manada de Callosa se declara culpable de la violación en grupo y pide perdón

Los cuatro acusados de una violación en grupo en Callosa d'en Sarrià, en la Comunidad Valenciana, se han declarado culpables de los hechos esta misma mañana y han pedido perdón en la primera sesión del juicio celebrada este lunes. La sesión apenas ha durado una hora pero en ella los cuatro han admitido prácticamente en su totalidad el escrito de acusación. Lo que sí han matizado en sus declaraciones es que estaban muy borrachos y no eran conscientes de lo que hacían. Mañana martes no habrá sesión y el miércoles está prevista la declaración de la víctima que, tras la confesión de hoy de los acusados, podría limitarse a algún aspecto muy concreto de los hechos y no tener que relatar todo lo ocurrido el día de la violación.