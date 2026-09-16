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Cientos de estudiantes de la Universidad de Morelos marchan pidiendo justicia para Claudia Tacoronte

Claman justicia por Claudia Tacoronte. Cientos de estudiantes han salido a las calles de Cuernavaca, en México, para protestar por el asesinato de la joven española, de 21 años. Una marcha que ha recorrido la capital del estado de Morelos y que ha terminado frente a la sede del Gobierno regional. Mientras, la investigación comienza a avanzar. Según medios locales, las autoridades mexicanas han identificado a un hombre conocido como 'El Trompas' como principal sospechoso. En el ámbito diplomático, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha estado en contacto con su homólogo mexicano, Roberto Velasco, para abordar el asesinato. Según fuentes de Exteriores, el canciller mexicano ha garantizado la máxima implicación de México para esclarecer el caso. Más información