Lucía Feijoo Viera

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Así ha quedado el Real Club Náutico de Madrid tras el incendio del Pantano de San Juan

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este lunes de que las lenguas de fuego del incendio de Ávila "recrudecen" la situación en el Pantano de San Juan, donde 300 bomberos "siguen luchando" para estabilizar el incendio de la sierra oeste de la región. A través de un mensaje en su cuenta de X, la presidenta madrileña ha contado también que en estos momentos la atención está puesta en el rebrote del fuego en Villa del Prado y ha destacado que no hay "palabras para agradecer" la labor que están llevando a cabo los bomberos". Según ha informado la Delegación del Gobierno de Madrid, las llamas, en las últimas horas, han disminuido en su avance y han permitido que los medios de extinción actúen sobre ellos, aunque el fuego sigue activo y sin estabilizar con tres frentes, el más activo está al norte del pantano de San Juan, como ha apuntado la presidenta regional. Desde las instituciones se insiste en que la ciudadanía siga extremando la precaución y se informe de la evolución de la situación por fuentes oficiales.