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Robbie Williams sorprende cantando con un músico callejero en Sevilla
El cantante británico Robbie Williams protagonizó la pasada noche una actuación por sorpresa en una calle de Sevilla, donde acompañó a un músico callejero al que encontró tocando la guitarra. Como se puede ver en varios vídeos publicados en redes sociales, el cantante, que esta noche actúa en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, se encontraba dando un paseo por el casco antiguo de la capital andaluza, donde un joven estaba tocando su guitarra.
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