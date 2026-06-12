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León XIV se despide de La Laguna entre elogios y pone rumbo a Santa Cruz de Tenerife

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León XIV se despide de San Cristóbal de La Laguna acompañado de los elogios del público y pone rumbo a Santa Cruz de Tenerife.

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