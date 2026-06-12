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León XIV recorre el recinto de la misa para saludar a todos sus fieles

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Almudena Cruz

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León XIV recorre el recinto de la misa para saludar a todos sus fieles

Almudena Cruz

Santa Cruz de Tenerife
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El papa León XIV recorre la Dársena de Los Llanos en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife para saludar a todos sus fieles. Más información

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