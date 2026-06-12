Secciones

Es noticia
Incendio en Platja d'en BossaMacrofiesta en IbizaPisos turísticos
instagramlinkedin
El cantante Beret, detenido por una presunta agresión sexual

El cantante Beret, detenido por una presunta agresión sexual

Agencia ATLAS / Foto: EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El cantante Beret, detenido por una presunta agresión sexual

Agencia ATLAS / Foto: EFE

Añádenos en Google

El cantante sevillano Beret ha sido detenido este jueves acusado de una presunta agresión sexual. El juzgado de violencia determinará si ingresa o no en prisión. Hace tres días actuaba en el encuentro diocesano celebrado en el estadio Santiago Bernabéu durante la visita del papa León XIV a España. Más información

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents