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¿Por qué la reina Letizia viste de blanco ante el papa León XIV?

¿Por qué la reina Letizia viste de blanco ante el papa León XIV?

Javier Vendrell Camacho

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¿Por qué la reina Letizia viste de blanco ante el papa León XIV?

Javier Vendrell Camacho

PI STUDIO

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La reina Letizia puede vestir de blanco ante el papa por el llamado privilegio de blanco, una tradición del protocolo vaticano reservada a un grupo muy reducido de mujeres de casas reales católicas. Esta excepción permite acudir de blanco a determinadas audiencias y actos oficiales con el pontífice, frente al negro que tradicionalmente se exige al resto de mujeres.

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