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¿Por qué la reina Letizia viste de blanco ante el papa León XIV?
PI STUDIO
La reina Letizia puede vestir de blanco ante el papa por el llamado privilegio de blanco, una tradición del protocolo vaticano reservada a un grupo muy reducido de mujeres de casas reales católicas. Esta excepción permite acudir de blanco a determinadas audiencias y actos oficiales con el pontífice, frente al negro que tradicionalmente se exige al resto de mujeres.