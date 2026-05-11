Sara Fernández

Así es el interior del avión en el que han evacuado a los 14 españoles del MV Hondius

El avión que ha trasladado a los pasajeros españoles del MV Hondius hasta Madrid, estaba completamente preparado para recibir a los pasajeros con todo tipo de medidas de seguridad.Así ha preparado el Ejército del Aire el interior del avión en el que han evacuado a los 14 españoles. Vemos los asientos y el suelo plastificados por completo, así como una cápsula de aislamiento de presión negativa, diseñada para transportar personas con enfermedades infecciosas graves. Un despliegue aéreo en el que han participado 60 personas, según ha informado Defensa.