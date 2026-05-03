Javier Vendrell Camacho

'The Change Madrid 2026', el masivo encuentro cristiano que ha reunido a miles de personas en el Metropolitano

El estadio Metropolitano acogió este sábado 2 de mayo 'The Change Madrid 2026', uno de los "mayores encuentros cristianos contemporáneos de Europa", que reunió a decenas de miles de personas "en una jornada que fusiona música gospel, evangelización y formación de líderes", según explican desde la organización.