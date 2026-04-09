La reina Letizia sorprende al hablar en catalán durante una reunión en Lleida
Letizia ha entregado este jueves, en la Seu Vella de Lleida, los premios de la Associació Professional d'Empresàries Ap! Lleida. La entidad está de fiesta este año: celebra su 20º aniversario. En un encuentro de trabajo con socias de la entidad, la Reina se ha lanzado a hablar en catalán. "Gràcies per haver-me convidat per a conèixer la gran tasca que feu a Ap! Lleida. Moltes gràcies també per organitzar aquesta reunió prèvia al lliurament de premis. Els temes que heu triat són ben interessants així que quan vulgueu", ha afirmado al inicio de la reunión.