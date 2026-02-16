Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EP

Los médicos van a la huelga contra el Estatuto Marco: "Queremos trabajar las mismas horas que el resto, 35”

“No es vocación es explotación”, consignas como esta acompañaban esta mañana las escaleras de Hospital Gregorio Marañón de Madrid que se llenaba de batas blancas. Es la cuarta huelga de médicos en toda España. Y va a seguir así una semana al mes hasta junio hasta llegar a un acuerdo. Vuelven a protestar porque quieren negociar sus propias normas. Consideran que sus condiciones y su responsabilidad no es la misma que la del resto de sanitarios. También piden acabar con el comodín de necesidades de servicio que permite su traslado de forma arbitraria. Y establecer una jornada máxima de 35 horas semanales. Exigen también guardias más cortas y que esas horas se tengan en cuenta para la jubilación. San Sebastián, Galicia, Sevilla o Barcelona también se han echado a la calle.Cinco días seguido de huelga que ya está afectando a los pacientes. Aunque muchos de ellos les apoyan. Se garantiza garantizan unos servicios mínimos y la atención en urgencias. Paciencia porque mañana más. Más información