Mònica Mira

Alejandra Escutia, jueza a los 26 años con un doble grado de tres años: "De esa época solo recuerdo el encierro"

Alejandra Escutia ocupa desde abril de 2025 la plaza número 5 del Juzgado de la localidad castellonense de Nules. Es su segundo destino después de pasar por Alcoy, donde ejerció en un juzgado mixto y de violencia sobre la mujer. En la actualidad cuenta con 31 años, pero se sacó la plaza con solo 26 tras cursar el doble grado de tres años de ADE y Derecho. Toda una proeza. Más información