JORDI OTIX | SARA FERNÁNDEZ GARCÍA

Vall d'Hebron realiza el primer trasplante de cara del mundo con una donante fallecida por eutanasia: "Ya puedo tragar y hablar"

A finales de 2024, una mujer de mediana edad en algún lugar de Catalunya solicitó la eutanasia. Mientras, otra mujer, Carme, de 60 años, acudió al Hospital Vall Vall d'Hebron de Barcelona totalmente desesperada. El julio pasado, estando de vacaciones en Canarias, un insecto le picó en la cara con tan mala suerte de que sufrió una sepsis. Carme pasó cuatro meses en coma "luchando por su vida". Todo podría haber quedado en una anécdota si no fuera porque una bacteria, el Streptococcus pyogenes, le provocó una necrosis facial que le impedía tragar, hablar y le provocó una pérdida de visión. Necesitaba un trasplante facial.