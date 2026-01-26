Lucía Feijoo Viera

El emotivo homenaje de Alex Pretti a un veterano de guerra fallecido: “La libertad no es gratis”

Un video grabado en diciembre de 2024 muestra un conmovedor momento en el hospital de veteranos de guerra en Minneapolis. En las imágenes, Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos, rinde un saludo final al veterano Terrance Lee Randolph, a quien atendió hasta su fallecimiento.