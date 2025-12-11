Secciones

Es noticia
Muere 'Fita'Rafael Tur CostaPlanesLotería de Navidad
instagramlinkedin
Cancha Solidaria Endesa

Cancha Solidaria Endesa

Cancha Solidaria Endesa

RRSS WhatsAppCopiar URL

Con el respaldo de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb), Cancha Solidaria Endesa vuelve para apoyar cinco proyectos con hasta 10.000 euros cada uno, combinando una dotación inicial y un sistema de matchfunding que multiplica el impacto. Mientras que la edición anterior se centró en ayudar a poblaciones afectadas por la DANA en la Comunidad Valenciana, esta nueva convocatoria se abre a todo el país, invitando a clubes, asociaciones, colectivos y personas individuales a presentar candidaturas en busca de ayuda. El plazo está abierto del 25 de noviembre al 22 de diciembre y el requisito es sencillo: que el baloncesto sea el motor de la idea y el impacto social, el objetivo.

Tracking Pixel Contents