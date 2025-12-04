Lucía Feijoo Viera

Un mapache se emborracha en una licorería de Virginia y acaba desmayado en el baño

El ladrón enmascarado irrumpió en la licorería cerrada de Virginia a primera hora del sábado y fue directo a la estantería inferior, donde se guardaba el whisky. El bandido fue toda una amenaza nocturna: se rompieron botellas, cayó una baldosa del techo y el alcohol se acumuló en el suelo. El sospechoso actuó como un animal porque, en realidad, es un mapache. El sábado por la mañana, un empleado de la licorería del área de Ashland, Virginia, encontró al “trash panda” (mapache) desmayado en el suelo del baño tras su escapada etílica. Samantha Martin, una agente que trabaja en el control animal local, dijo que llevó al mapache de vuelta al refugio, aunque reconoció que se echó unas cuantas risas por el camino. La Unidad de Protección y Refugio Animal del Condado de Hanover elogió a Martin por gestionar el incidente y confirmó que el mapache ya se había recuperado de la borrachera.