Llegan a Barcelona 80 militares de la UME para ayudar en el control de la peste porcina

Sara Fernández

PI STUDIO

El conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha confirmado que unos 80 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ya han llegado a Barcelona para ayudar en el control del brote de peste porcina africana (PPA) que afecta a jabalíes en el entorno del parque de Collserola. Más información

