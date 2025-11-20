Lucía Feijoo Viera

Impactante caída de Miss Jamaica durante la pasarela preliminar de Miss Universo

La representante de Jamaica en Miss Universo, Dra. Gabrielle Henry, protagonizó un momento impactante al caer dramáticamente de la pasarela durante la ronda de vestido de noche en las preliminares del certamen en Bangkok, un incidente que rápidamente se viralizó en redes sociales. Tras el accidente, la organización confirmó que Henry fue trasladada al Hospital Paolo Rangsit, donde se le practicaron exámenes médicos y se determinó que no sufrió lesiones que comprometieran su vida, generando alivio entre seguidores y organizadores.